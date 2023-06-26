ФСБ задержала жителя Амурской области за отправку денег ВСУ на покупку беспилотников

Против уроженца Львовской области возбудили дело о госизменеСотрудники ФСБ задержали жителя Амурской области, переводившего деньги украинской армии на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники, против него возбуждено уголовное дело о госизмене.
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