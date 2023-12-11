Ветеран "Зенита" Лепехин: у питерцев есть внутренний задел, чтобы прибавить

Ветеран петербургского "Зенита" Константин Лепехин заявил, что для него стало неожиданностью, что команда из Санкт-Петербурга оказалась на второй строчке турнирной таблицы, однако он выразил уверенность, что "Зенит" станет чемпионом России.
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