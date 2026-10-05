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Telegraph: задержанный в день рождения брат Карла III решил судиться с полицией

Telegraph: задержанный в день рождения брат Карла III решил судиться с полицией

Младший брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца, оспорил в суде законность обысков, которые полиция провела у него по делу Джеффри Эпштейна.

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