Telegraph: задержанный в день рождения брат Карла III решил судиться с полицией

Младший брат британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титула принца, оспорил в суде законность обысков, которые полиция провела у него по делу Джеффри Эпштейна.
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