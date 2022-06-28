ИЗВЕСТИЯ iz

6 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Урод, мы к тебе заскочим поц.)) Жди.Глава МИД Латвии ...
  • Дмитрий Самойленко
    скоро придется делать БПЛА, которые будут сбивать вражеские БПЛАСпецназ РФ уничто...
  • вера курьянова (гончарова)
    На рынке оказывается покупатель устанавливает цену, а мы и не знали, вот до чего дошли эти дебилы!!!!Замглавы минфина ...

Эксперт Орджоникидзе объяснил статус пленных наемников в ЛНР

Эксперт Орджоникидзе объяснил статус пленных наемников в ЛНР

В воскресенье, 26 июня, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, рассказали в Минобороны России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх