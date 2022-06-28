Эксперт Орджоникидзе объяснил статус пленных наемников в ЛНР

В воскресенье, 26 июня, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, рассказали в Минобороны России.
В воскресенье, 26 июня, в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников, общей численностью 14 боевиков, рассказали в Минобороны России.
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