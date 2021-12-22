Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.