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Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты

Оперативная обстановка на дорогах Крыма: перевалы открыты

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало на Ангарском перевале, в Бахчисарайском районе и на горе Ай-Петри, в ближайшие часы в этих регионах также прогнозируется снег.

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