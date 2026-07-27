Автор, ужасно, а так хотелось всё таки узнать "Зачем Токаев передал Путину «сигналы» Запада", но так и не узнал. Получается , что ви такой же "ноль" как и ваш "т...ой" пРезидент америки в Казахстане

Alexander Ivanovich

Токаев полностью под властью англичан. Они, придерживая его за яйца(если ваша элита хранит деньги в нашем банке, то это не ваша элита! Это НАША элита!) заставляют нажать на Путина чтобы облегчить положение фашистов! Дать им передышку, накачать оружием - русские люди убивали других русских людей с разъетым мозгом на радость иностранцам!