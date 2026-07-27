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Зачем Токаев передал Путину «сигналы» Запада

Зачем Токаев передал Путину «сигналы» Запада

  Президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев воспользовался протокольной встречей с Владимиром Путиным перед региональным форумом в Омске, чтобы призвать к миру на Украине.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор, ужасно, а так хотелось всё таки узнать &quot;Зачем Токаев передал Путину «сигналы» Запада&quot;, но так и не узнал. Получается , что ви такой же &quot;ноль&quot; как и ваш &quot;т...ой&quot; пРезидент америки в Казахстане
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1 м.
Alexander Ivanovich
Токаев полностью под властью англичан. Они, придерживая его за яйца(если ваша элита хранит деньги в нашем банке, то это не ваша элита! Это НАША элита!) заставляют нажать на Путина чтобы облегчить положение фашистов! Дать им передышку, накачать оружием - русские люди убивали других русских людей с разъетым мозгом на радость иностранцам!
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1 м.