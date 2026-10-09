Спецпосланник США обсудил в пятницу гарантии безопасности Киеву

В пятницу в США прошли переговоры по Украине. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что среди тем обсуждения были гарантии безопасности Киеву, подготовка к зиме и планы по вступлению Украины в ЕС.
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