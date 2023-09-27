Путин скоро озвучит правду, которую мы не должны знать

За последние годы в России сложилась удивительная картина: с одной стороны, у нас каждый год в разных концах страны проводятся различные экономические форумы, на которых обсуждаются вопросы инвестиций, финансов, бизнеса, предпринимательства, но вот когда дело доходит, собственно, до дела, в подавляющем большинстве случаев выясняется, что главным заказчиком и главным работодателем у нас является государство.