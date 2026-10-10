Дмитриев: Трамп сделал историческое заявление о Зеленском

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев расценил высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости смены президента Украины как значимые и имеющие историческое значение.