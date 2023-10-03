Шольцу следовало бы напомнить несколько вещей. Что в ХХ веке именно Германия имела самые алчные виды на часть российской территории, которая именовалась Украиной.
Запад забыл, когда ему говорили жесткое «нет»
Комментарии
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Юрий Золотарев
Слышь, ты, ШУльц! Эпоха твоей (и вашей, европской) болтовни заканчивается - на смену идёт эпоха ЖЁСТКОГО ДЕЙСТВИЯ со стороны России! Через УкроЖОпию вы это и увидите!
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
ну а кто суфлер для всех этих артистов в ООН и других ранее наднациональных институтов по содержанию, а ныне лишь по форме? ясен пень, чьи уши торчат из под высоких трибун. надо ли удивляться словоблудию специально отобранных персонажей? они играют срежиссированный спектакль, не вникая в режиссуру, лишь отрабатывая зп. скучно, девочки! с кем на той стороне разговаривать можно серьезно сегодня? - вопрос не праздный. ибо это даже не презики гегемона, бери выше, - глобальный капитал! а кто там рулит? ну да, несколько семей. т.е. коллективная безответственность, но умно направленная на глобальную экспансию, несущую золотые яйца в их корзинки... ездили они по ушам пиплу, ездили, пока пиплу было относительно комфортно, но вот за комфортом пришел писец. комфорт большой, его сразу не сожрешь, можно тока кусками, тщательно пережевывая. а кому это понравится? и вот в этой растяжке главным аргументом становится время. сожрать быстро нельзя, а кусать долго больно, что меняет менталитет кардинально, заставляя кусаемого задуматься о происходящем... РФ не торопится, но поспешает. СВО в качестве вразумления нужна многим. а многие не один, вразумляются с разной скоростью и не только в Европе... поэтому бла-бла-бла отдельно, а реальность, тем более будущность, отдельно.
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13 час.
Владимир Соловьев
ШОЛЬЦ ЭТО ВЫКИДЫШ ПРЕДАТЕЛЯ ГОРБАЧЁВА, ОБНУЛИВШЕГО ПОБЕДУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НАД ГЕРМАНИЕЙ И ЕВРОПОЙ, ОБЪЕДИНИВШЕГО ГДР И ФРГ ЗА "ПРОСТО ТАК". НАПЛЕВАЛ НА МИЛЛИОНЫ ПОГИБШИХ НАШИХ СОЛДАТ, ВЗЯЛ И СДАЛСЯ ЕВРОПЕ! А ЕЩЁ ПОГАНЕЙ ВЫГЛЯДИТ НАГРАЖДЕНИЕ ГОРБАЧЁВА "ПРЕЗИДЕНТОМ" МЕДВЕДЕВЫМ ОРДЕНОМ! ПОДСТРАИВАЛСЯ ПОД ГОСДЕП?!
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13 час.
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