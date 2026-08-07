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Разведчик "Центра" четыре месяца передавал данные из тыла ВСУ

Разведчик "Центра" четыре месяца передавал данные из тыла ВСУ

Военнослужащий группировки войск "Центр" около четырёх месяцев вёл скрытную разведку в тылу противника в районе Белицкого в ДНР.

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