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Cпайковый белок ЗАМЕНЯЕТ сперматозоиды

Cпайковый белок ЗАМЕНЯЕТ сперматозоиды

Глобалистский саммит ВЭФ стартует в понедельник в Давосе. Приглашены 2800 глобалистов из 120 стран, в том числе 60 глав государств В этом году постоянными гостями основателя ВЭФ Клауса Шваба будут президент Украины "Владимир Селенский" и президент "Израиля Исаак Герцог".

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