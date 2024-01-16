Cпайковый белок ЗАМЕНЯЕТ сперматозоиды

Глобалистский саммит ВЭФ стартует в понедельник в Давосе. Приглашены 2800 глобалистов из 120 стран, в том числе 60 глав государств В этом году постоянными гостями основателя ВЭФ Клауса Шваба будут президент Украины "Владимир Селенский" и президент "Израиля Исаак Герцог".