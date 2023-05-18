Глава Росприроднадзора Радионова снова прилетела в Тюмень

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова снова находится с визитом в Тюмени. «Доброе утром, Тюмень!» – написала у себя в телеграм-канале чиновница, сопроводив пост фотографией-селфи, которую она сделала на крыльце гостиницы «DoubleTree by Hilton».