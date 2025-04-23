Иван Федоров: Первая Печатная Книга Руси и Тайны Его Станка

Откройте историю первой датированной печатной книги на Руси. Узнайте, как Иван Федоров и Петр Мстиславец воплотили рукопись в печатное издание "Апостол" и какими вызовами сопровождался процесс становления книгопечатания в Московской Руси.
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