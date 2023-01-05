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Вещи, о существовании которых ты не подозревал, а они чертовски полезные

Вещи, о существовании которых ты не подозревал, а они чертовски полезные

Неочевидные приспособления, при встрече с которыми хочется сделать круглые глаза и воскликнуть: «И как я раньше жил без этой штуки!» Инструменты, держатели, ручки и подставки, присутствие которых в твоей жизни сделает ее на сто баллов удобнее.

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