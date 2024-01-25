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Поликлинику на Ржевке отремонтируют за 175 дней и 115 млн

Поликлинику на Ржевке отремонтируют за 175 дней и 115 млн

В сезон простуд поликлиники Петербурга работают с повышенной нагрузкой. Несмотря на обилие пациентов, поликлиника №107 на Ржевке закрылась на капремонт, а всех страждущих направляют в филиал на улице Коммуны.

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