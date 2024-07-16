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Политический вестник

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"Готовится страшный удар": Раскрыта причина прибытия британских диверсантов в Одессу

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Представитель МИД России Мария Захарова предупредила украинцев о готовящейся провокации, связанной с прорывом дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, что приведёт к катастрофическим последствиям: "Киев уйдёт под воду за 10 часов".

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