Прокуратура наказала работодателя за нарушение трудовых прав детей

Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних. В ходе работы надзорного органа было установлено, что индивидуальным предпринимателем при приеме на работе детей, не достигших 15-летнего возраста, не получено письменное согласие родителей.
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