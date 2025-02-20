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Прокуратура наказала работодателя за нарушение трудовых прав детей

Прокуратура наказала работодателя за нарушение трудовых прав детей

Прокуратура Пуровского района проверила соблюдение трудовых прав несовершеннолетних. В ходе работы надзорного органа было установлено, что индивидуальным предпринимателем при приеме на работе детей, не достигших 15-летнего возраста, не получено письменное согласие родителей.

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