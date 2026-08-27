Hormuz And The Law Of Diminishing Returns: When Leverage Burns Authored by Tamuz Itai via The Epoch Times, For months, the assumption that the Strait of Hormuz was Tehran's ultimate card dominated commentary on the war.
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