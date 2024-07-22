«Вы всегда на шаг впереди»: ST рассказал, чем его восхищают приморцы

В рамках театрального фестиваля «Место силы – Владивосток» популярный музыкальный исполнитель ST рассказал журналистам о том, почему Владивосток достоин звания Молодежной столицы и какими качествами обладают юные приморцы, сообщает корреспондент PRIMPRESS.
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