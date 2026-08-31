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SPORT24.ru

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Кривцову проведут операцию в Мадриде 4 сентября — футболист уже находится в Испании

Кривцову проведут операцию в Мадриде 4 сентября — футболист уже находится в Испании

Как стало известно Sport24, полузащитнику «Краснодара» Никите Кривцову 4 сентября проведут операцию в одной из клиник Мадрида.

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