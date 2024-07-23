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Царьград

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Хуситы обещают Израилю "сюрпризы" в ближайшие дни

Хуситы обещают Израилю "сюрпризы" в ближайшие дни

Высокопоставленный член йеменской группировки "Ансар Аллах" Али Аль-Кахум заявил агентству Sputnik 22 июля, что реакция хуситов на израильские удары по порту и городу Ходейда в прошлую субботу, не заставит себя ждать.

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