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Писатель Дмитрий Быков вещает из США: "Мне ужасно стыдно"

Писатель Дмитрий Быков вещает из США: "Мне ужасно стыдно"

© Genrietta Peryan/Globallookpress Если есть ещё в нашей стране люди, сомневающиеся в том, что предатели из числа либеральных релокантов живут в своей особенной реальности, зачастую не пересекающейся с действительностью, – то вот для них свежее доказательство.

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Комментарии
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Андрей
быков не быков .а зильбертруд😀😀😀
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14 час.

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