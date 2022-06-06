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Запад взял на вооружение большевистские методы столетней давности

Запад взял на вооружение большевистские методы столетней давности

Выступая по видеосвязи на Первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, В. В. Путин поделился своим мнением касательно санкций с конфискацией: "Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит.

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