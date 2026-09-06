Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 сентября 2026 года прокомментировал итоги мирных переговоров, прошедших в Москве, и высказался о значении договорённостей, достигнутых ранее на российско-американских переговорах в Анкоридже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анапа спасает кит...
- Стивен Уиткофф и ...
- ДВ «Сторублевка» уби...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым