Результаты опроса Noi.md: Как вы предпочитаете проводить длинные майские праздники?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на вопрос: Как вы предпочитаете проводить длинные майские праздники? Согласно результатам опроса на сайте, большинство участников — 45,1% (239 из 530 опрошенных) — заявили, что проведут праздничные дни дома перед телевизором.
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