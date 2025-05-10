Результаты опроса Noi.md: Как вы предпочитаете проводить длинные майские праздники?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе общественного мнения и ответить на вопрос: Как вы предпочитаете проводить длинные майские праздники? Согласно результатам опроса на сайте, большинство участников — 45,1% (239 из 530 опрошенных) — заявили, что проведут праздничные дни дома перед телевизором.