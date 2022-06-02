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Вода дороже нефти?

Вода дороже нефти?

Мир ожидает кризис водных ресурсов В ежегодном докладе The Global Risks Reports 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ), нехватка пресной воды названа одной из главных угроз, с которыми человечество столкнется уже в самом ближайшем будущем.

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