Вода дороже нефти?

Мир ожидает кризис водных ресурсов В ежегодном докладе The Global Risks Reports 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ), нехватка пресной воды названа одной из главных угроз, с которыми человечество столкнется уже в самом ближайшем будущем.
Мир ожидает кризис водных ресурсов В ежегодном докладе The Global Risks Reports 2022 Всемирного экономического форума (ВЭФ), нехватка пресной воды названа одной из главных угроз, с которыми человечество столкнется уже в самом ближайшем будущем.
Свежие комментарии