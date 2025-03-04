Женщины-полицейские Караганды соревновались в турнире по многоборью

Турнир по многоборью среди женщин-полицейских прошел в Караганде, сообщает Polisia.kz. В преддверии Международного женского дня в спортивном обществе «Динамо» прошел захватывающий турнир по многоборью среди сотрудниц территориальных подразделений департамента полиции Карагандинской области.
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