Зима близко, Patriot далеко, Уиткофф с Кушнером отчалили: Киев спускается на ночь в метро, ждут «Искандеров» Советник Зеленского призвал киевлян готовиться к исходу из-за баллистической угрозы Радомир Маркуш Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС В утренней сводке нашего Минобороны от 7 сентября говорится о продолжении ударов возмездия по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.