А нет ли «хитрого плана» во всём этом т.н. «обвале рубля» и «доллар по 100»? Просто экономически это никаких проблем государству не приносит, а вот некоторые побочные плюшки – даёт, причём очень вкусные, даже начинаешь думать, не нарочно ли это сделано?.
Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Совершенно верно,нашим богачам без разницы падает рубль, растут цены в магазинах и др.торговых точках,а прибыль как была так и останется,а если рубль вновь наберёт силу,то цены уже не снижаются.
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
была подобная мыслишка. но не канает, ибо временно это всё. ну задрали курс, ну в моменте сезонный заработок обесценился, а дальше что?.. да и вопрос с мигрантами высосан из пальца буквально. что характерно! - МВД молчит, как будто их это не касается. берут за жопу чудаков и чудачек миграционных служб и пр. нижних чинов, а про неспособность обеспечить законность всех! граждан на территории России как-то не, - молчат генералы... выходит скорее вариант раскачки общественного незрелого сознания с понятными целями - с одной стороны отвлечения от других неприятных сторон общественной жизни, с другой - раскола и вражды... что не ново.
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21 час.
Геннадий Бережнов
В небольшом магазине мигрант получал 600 долларов. А 400 их уже не устраивает. Бизнес должен платить справедливую оплату труда нашим работникам, а для этого их не нужно уговаривать, а принуждать!
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20 час.
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