Путин жирно «намекнул» бизнесу: мигранты побежали из России, придётся платить своим

СК

Сергей Ковалев

была подобная мыслишка. но не канает, ибо временно это всё. ну задрали курс, ну в моменте сезонный заработок обесценился, а дальше что?.. да и вопрос с мигрантами высосан из пальца буквально. что характерно! - МВД молчит, как будто их это не касается. берут за жопу чудаков и чудачек миграционных служб и пр. нижних чинов, а про неспособность обеспечить законность всех! граждан на территории России как-то не, - молчат генералы... выходит скорее вариант раскачки общественного незрелого сознания с понятными целями - с одной стороны отвлечения от других неприятных сторон общественной жизни, с другой - раскола и вражды... что не ново.