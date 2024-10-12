Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Торецке

Штурмовые подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают освобождать город Торецк (Дзержинск) в Донецкой Народной Республике от вражеских сил, при этом регулярно обращаясь за поддержкой к артиллерии и ВКС.
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