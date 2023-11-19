CNN: Половина иностранных наёмников сбегает из Украины после первых боёв на передовой

Иностранные наемники бегут из Украины, поскольку не готовы участвовать в настоящей войне. Как сообщает CNN, многие иностранцы, приезжая на Украину, не представляют, куда ввязываются.
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