Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Украинские военные нанесли войска по СИЗО в Еленовке. В результате погибли 20 боевиков украинского националистического полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ).
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Украинские военные нанесли войска по СИЗО в Еленовке. В результате погибли 20 боевиков украинского националистического полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ).
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