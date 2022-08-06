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Порядка 20 боевиков «Азова» погибли из-за удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Порядка 20 боевиков «Азова» погибли из-за удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Украинские военные нанесли войска по СИЗО в Еленовке. В результате погибли 20 боевиков украинского националистического полка «Азов»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ).

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