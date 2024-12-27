Усовершенствованная с помощью искусственного интеллекта виртуальная реальность может помочь преодолеть страх перед публичными выступлениями

Сингапурский университет менеджмента (SMU) представил инновационное исследование, направленное на использование виртуальной реальности и искусственного интеллекта для улучшения навыков публичных выступлений и снижения тревожности.
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