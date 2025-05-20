Украина стала общей проблемой США и России

Для Вашингтона Украина стала токсичным активом. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».