В подведомственном Рособрнадзору институте завели дело

После проверки Генпрокуратуры РФ возбудили дело о серьезных хищениях в подведомственном Рособрнадзору ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», передает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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