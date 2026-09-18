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SPORT24.ru

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Запад не даст России вернуться на международную арену? Даже в случае отмены бана наших могут не пустить на турниры

Запад не даст России вернуться на международную арену? Даже в случае отмены бана наших могут не пустить на турниры

Все очень непросто.«Очень хотелось бы верить, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. Многие федерации возвращают нас на международную арену.

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