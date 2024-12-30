Нового Минска не будет: Россия открывает второй фронт

НАТО «кидает перчатку» России: у Петербурга заметили вражеский самолет. А ведь Путин предупреждал. Виктория Никифорова В тысячелетней истории нашей страны бывали блестяще выигранные войны, завершавшиеся невнятным или откровенно неудачным для нас миром.