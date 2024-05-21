Хуснуллин поздравил мусульман с Днем принятия ислама Волжской Булгарией

День принятия ислама Волжской Булгарией имеет огромное значение для истории России, поскольку это событие оказало значительное влияние на формирование многоконфессионального государства и сплоченного многонационального народа.
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