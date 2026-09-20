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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Как измерить пользу от культурной работы государства?

Как измерить пользу от культурной работы государства?

Режиссёра Звягинцева признали иноагентом. Долго раскачивались, как по мне. Взять хотя бы фильм «Левиафан», из которого русофобия сочилась, как из губки для мытья посуды, забытой в грязной луже около помойки.

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