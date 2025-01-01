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Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально

Государственная машина завелась, а значит, остановить ее практически нереально

По традиции время кратко подвести итоги года.  И по такой же традиции необходимо заявить, что уходящий год был непростым.

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Комментарии
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Eduard
А зачем останавливать?
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2 час.
Eduard
Вр времена либералов,мы пол страны просрали.Раздавать не то что покупать или воевать.Вам никто ничего не предлогает!
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2 час.
Eduard
Сталин доказал,что русский народ может только после пиздюлин работать.В вашей &quot;демократической&quot; Америке такие сроки дают,что Сталину даже не снились!
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2 час.

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