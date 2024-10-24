Во Владивостоке суд отнял загородный особняк главы ОПГ «Трифоновские»

Глава ОПГ «Трифоновские» Александр Ясин продолжает терять имущество. В этот раз Советский районный суд Владивостока постановил демонтировать на загородном имении мужчины несколько построек, а сам участок вернуть во владение администрации города, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
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