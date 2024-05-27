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Фильм с российскими актёрами получил "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО публично повторил свой призыв разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием, поскольку, по его мнению, «это самооборона», и это особенно важно в условиях наступления российской армии под Харьковом.

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