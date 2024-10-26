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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Digital Foundry протестировали Intel Core Ultra 9 285K и не советуют игрокам покупать новый п...

Digital Foundry протестировали Intel Core Ultra 9 285K и не советуют игрокам покупать новый п...

Digital Foundry протестировали Intel Core Ultra 9 285K и не советуют игрокам покупать новый процессор от IntelРичард Лидбеттер из Digital Foundry протестировал новый процессор Intel Core Ultra 9 285K и поделился результатами производительности, которую процессор показал в ряде тестируемых игр.

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