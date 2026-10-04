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Гарри и Меган сходили в паб — и снова столкнулись с обвинениями в постановочной прогулке

Гарри и Меган сходили в паб — и снова столкнулись с обвинениями в постановочной прогулке

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе появились на публике после возвращения в Великобританию — и обычный поход в паб быстро стал поводом для спора.

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