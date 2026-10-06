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Регионы России

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Губерниев отметил важность здоровья Овечкина для ожидаемых голов в новом сезоне НХЛ

Губерниев отметил важность здоровья Овечкина для ожидаемых голов в новом сезоне НХЛ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно игры капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в стартующем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

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