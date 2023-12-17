Марк Цукерберг решил пережить конец света на Гавайях

Генеральный директор компании Meta (запрещена на территории РФ как экстремистская) Марк Цукерберг строит на Гавайях обширный комплекс стоимостью 100 млн долларов и собирается соорудить огромный подземный бункер.
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