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В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин в колодце

В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели двух мужчин в колодце

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По данным следствия, днём 20 августа в канализационном коллекторе на территории детского лагеря в Увельском районе (Челябинская область) нашли тела разнорабочего и его брата.

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