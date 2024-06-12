Bloomberg сообщило о планах США ввести санкции на поставляемые в РФ чипы

США планируют в очередной раз расширить санкции, чтобы ограничить поставки в Россию полупроводниковых чипов, которые производятся за пределами Соединенных Штатов, но с использованием американской техники.
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