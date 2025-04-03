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    детонька, а сколько годиков ты прожило в этой лучшой стране? с горшка то хоть встал в 91-м?В СССР можно было...

Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Вчера   я  как  укроповед   разъясняла За ЩО воюют украинцыСегодня я  опять  же   как  укроповед  хочу  разъяснить,  ПОЧЕМУ,  взывая  к  укропам,  бесполезно говорить  им что-то вроде "за  що  воюете, если   всю  вашу  землю и  недра  продали,  твоя   Халя  в  европах  обслуживает  негров, а    миллион  твоих  пибритимив  уже  лежит  в  земле".

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