Не надо взывать к украинцам - надо спокойно жечь танки...

Вчера я как укроповед разъясняла За ЩО воюют украинцыСегодня я опять же как укроповед хочу разъяснить, ПОЧЕМУ, взывая к укропам, бесполезно говорить им что-то вроде "за що воюете, если всю вашу землю и недра продали, твоя Халя в европах обслуживает негров, а миллион твоих пибритимив уже лежит в земле".